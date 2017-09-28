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ضبط منفذ واقعة «ذبح الأقباط المصريين» في لييبا

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ضبط منفذ واقعة «ذبح الأقباط المصريين» في لييبا ضبط منفذ واقعة «ذبح الأقباط المصريين» في لييبا

التحرير

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أعلن الناطق باسم النائب العام الليبي، الصديق الصور، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عن أنه تم القبض على خلية من حركة حماس، كانت مسئولة عن تهريب أسلحة إلى .

وكشف الصور أن الخلية مكونة من 4 أفراد كانت مسئولة عن تهريب ونقل أسلحة إلى مصر وتسريب معلومات أمن دولة.

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وأضاف أن عناصر الخلية كانوا متواجدين في مدينة بنغازي، ثم انتقلوا إلى طرابلس وقبض عليهم هناك.

فيما ذكر موقع "ليبيا نيوز" أن النيابة العامة الليبية أعلنت القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا، كما كشفت عن مكان التنفيذ في سرت، مشيرة إلى أنها حددت مكان جثث الأقباط المصريين، الذين تم ذبحهم في ليبيا، وستبحث عنها.

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التحرير

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