رئيس الوزراء يطلق «الجيل الرابع» اليوم من الأهرامات

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تستعد أهرامات الجيزة اليوم لاستقبال حضور حفل إطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع رسميا في السوق المصرية لشركات المحمول الأربع "فودافون، اتصالات، أورانج، وي" وهي الشركات الحاصلة على التراخيص رسميا من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.

وسوف يقوم وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى، بإطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول رسميا بالسوق المصرية، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 4 مايو العام الماضى على طرح رخص الجيل الرابع، أمام شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات، وفى أغسطس من العام ذاته وافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على بنود رخصة الجيل الرابع للمحمول والثابت الافتراضى وأرسل الرخص فى شكلها النهائى لشركات الاتصالات الأربع.

وحصلت شركات المحمول الأربع على التراخيص مقابل نحو مليار و100 مليون دولار وقرابة 10 مليارات جنيه مصري دخلت إلى خزانة الدولة في وقت كانت تحتاج إليه مصر فيه للعملة الأجنبية، وبذلك أصبح قطاع الاتصالات أحد أكثر القطاعات نموا في العامين الماضيين والعام الجاري.

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وتقدم تكنولوجيا الجيل الرابع سرعات أعلى فى نقل البيانات قد تصل إلى 100 ميجابايت فى الثانية عالميا، إذا توافرت الترددات المناسبة والبنية التحتية وملاءمة أبراج المحمول لها، ومن المقرر أن تقدم شركات المحمول خدمة الـ4G فى عدد محدد من المحافظات والمناطق في المرحلة الأولى لحين الانتهاء من تطوير جميع الشبكات وتحديث البنية التحتية.

وقال جان مارك الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، أمس، إن شركته استثمرت قرابة 8.6 مليار جنيه في تكنولوجيا الجيل الرابع، موضحا أن الشركة حصلت قرضا من أورانج العالمية بـ750 مليون يورو، لافتا إلى أن الشركة ضاعفت استثماراتها لتحديث شبكاتها وتطويرها فى جميع أنحاء مصر.

بينما أوضحت مصادر مسئولة بشركة اتصالات مصر أنها أنفقت قرابة 10 مليارات جنيه على الجيل الرابع متضمنة قيمة الرخصة، بالإضافة إلى استثمارات تحديث وتطوير الشبكة، مشيرًا إلى أن عملاء اتصالات مصر هم الوحيدون الذين يمكنهم استقبال تكنولوجيا الجيل الرابع دون الحاجة إلى تغيير شريحة الموبايل.

ويتطلب استقبال الجيل الرابع أن يكون الهاتف يدعم الجيل الرابع، وكذلك شريحة الهاتف تكون تدعم الجيل الرابع، حتى يمكن للمستخدم التمتع بسرعات عالية للموبايل إنترنت.