ليبيا تكشف هوية المسؤول عن تجنيد عناصر داعش في سيناء

القاهرة -(مصراوي):

قال رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام المكلف، الصديق الصور، إن أكثر مسارات الهجرة لتسلل عناصر تنظيم داعش إلى ليبيا كانت من السودان والجزائر، وتونس، ومصر، والنيجر، بحسب بوابة "الوسط" الليبية.

وأضاف الصور، خلال المؤتمر الذي يعقد اليوم، الخميس، لإعلان نتائج التحقيقات مع عناصر "داعش" الذين جرى القبض عليهم خلال تحرير سرت، وعدد من عناصر سرايا الدفاع عن بنغازي، أن هناك بؤرًا تجند عناصر التنظيم من سيناء كعبدالله السيناوي.

وكشف الصور أن "محمود البرعصي" أول من أسس تنظيم داعش في مدينة بنغازي، بحسب بوابة الوسط الليبية.

وأوضح أن البرعصي أسس التنظيم في منطقة الهواري إحدى ضواحي المدينة، وكان يجتمع بأعضاء التنظيم في مقر سمي بـ"البيت الأبيض".