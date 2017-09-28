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ليبيا تكشف هوية مؤسس تنظيم داعش هناك

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مصراوي Masrawy

ليبيا تكشف هوية مؤسس تنظيم داعش هناك

01:16 م الخميس 28 سبتمبر 2017

ليبيا تكشف هوية مؤسس تنظيم داعش هناك

القاهرة - (مصراوي):
قال رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام المُكلّف، الصديق الصور، إن "محمود البرعصي" أول من أسس تنظيم داعش في مدينة بنغازي، بحسب بوابة الوسط الليبية.

وأوضح الصور، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن البرعصي أسس التنظيم في منطقة الهواري إحدى ضواحي المدينة، وكان يجتمع بأعضاء التنظيم في مقر سمي بـ"البيت الأبيض".

وتمكنت القوات الليبية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا بدعم من الولايات المتحدة من تحرير مدينة سرت من قبضة التنظيم أواخر العام الماضي.

كان داعش قد استغل الفوضى التي حلت بليبيا عقد الإطاحة بحاكم البلاد السابق معمر القذافي وقتله في انتفاضة 2011، وأنشأ موطئ قدم له في البلاد الشاسعة.

 

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مصراوي Masrawy

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