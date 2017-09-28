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ليبيا: الكشف عن مكان الأقباط المصريين الذين ذبحهم داعش

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مصراوي Masrawy

ليبيا: الكشف عن مكان الأقباط المصريين الذين ذبحهم داعش

01:06 م الخميس 28 سبتمبر 2017

ليبيا: الكشف عن مكان الأقباط المصريين الذين ذبحهم داعش

مكان الأقباط المصريين الذين ذبحهم داعش

كتبت- هدى الشيمي:

أعلنت النيابة العامة الليبية إلقاء القبض على مُنفذ ومُصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا التي قام بها تنظيم داعش عام 2015، مشيرة إلى أنها تمت في مدينة سرت.

وقالت النيابة العامة إنها حددت مكان جثث الأقباط المصريين، وستقوم بعمليات للبحث عنها، بحسب بوابة الوسط الليبية.

وكان الصديق صور، القائم بأعمال النائب العام، قد أعلن القبض على منفذ ومصور الواقعة في ليبيا، بحسب ما ورد في بوابة الوسط.

وتعد هذه الواقعة من أدمى الحوادث التي تعرض لها المصريون في ليبيا، ففي نهاية شهر ديسمبر من عام 2013، أعلن فرع تنظيم داعش هناك، خطف 7 عمال مصريين أقباط في مدينة سرت شرق لبيبيا، ثم اختطف 14 آخرين في مطلع يناير 2015 من منازلهم في سرت.

وردا على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية المصرية إنشاء خلية أزمة لمتابعة قضية المخطوفين بناءَ على تعليمات الرئيس .

وبعد شهر، في 15 فبراير بالتحديد، نشر داعش مقطع مدته 5 دقيقة، يمسك فيه كل مقاتل من مقاتليه أحد المختطفين المصريين، وذبحوهم جميعا، مؤكدين أن هذه عملية رسالة تحذير إلى الدولة الصليبية.

ثم أصدر السيسي أمرا بتوجيه ضربات جوية لمعاقل داعش في درنة، مؤكدا أن لها حق الرد على داعش.

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