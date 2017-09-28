سقوط مزور الشهادات الجامعية المحلية والأجنبية في قبضة الأموال العامة

كتب - علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، اليوم الخميس، أحد الأشخاص لتزويره شهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات محلية وأجنبية نظير مبالغ مالية.

تعود أحداث الواقعة، إلى معلومات وردت للواء علي سلطان، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "أحمد.م"، صاحب أحد مكاتب التدريب بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة إلى الجامعات المصرية والأجنبية وبيعها لراغبي الحصول عليها من الجمهور مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم في برج العرب وبتفتيش منزله ومكتبه تم ضبط "حاسب آلي" محمل علية العديد من المراسلات بينه وبين عملائه، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته ، وطابعتي كمبيوتر ألوان و2 ماسح ضوئي، و2 ماكينة تغليف أوراق، وهارد ديسك، وماكينة تقطيع أوراق و"55" شهادة دراسية لدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات بدولة أجنبية، و"3" شهادات دبلوم منسوب صدورها لإحدى الجامعات الحكومية "مزورة"، وأختام تصديقات منسوبة لإحدى الجهات الحكومية "مزورة" ، و "15" دفتر شيكات صادرة من بنوك مختلفة بعملات محلية وأجنبية.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل حصوله على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبدورها، أفادت مصادر أمنية أن الشهادة الجامعية المزورة وصلت في بعض الأحيان لمبلغ 300 جنيه، وتبارى عليه الشباب للحصول عليها.