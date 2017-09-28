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بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ووزارة الاتصالات لميكنة إجراءات التقاضي

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مصراوي Masrawy

بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ووزارة الاتصالات لميكنة إجراءات التقاضي

01:02 م الخميس 28 سبتمبر 2017

بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ووزارة الاتصالات لميكنة إجراءات التقاضي

كتب – محمود الشوربجي:

وقّع مجلس الدولة، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في المهندس ياسر القاضي، لميكنة المجلس خلال الفترة المقبلة، لخلق نظام الشباك الواحد.

وأكد المستشار فؤاد عبد الفتاح، أمين عام مجلس الدولة، أنه تم التفاوض بشأن تولي وزارة الاتصالات القيام بأعمال الميكنة التي أدخلها المجلس مؤخراً، لتسهل على المواطنين إجراءات التقاضي وسير الدعاوى.

أضاف، أنه تم الاستعانة بوزارة الاتصالات لما لها من خبرة وامكانيات في مجال المكينة، وذلك لحاجه المجلس إلى إدخال الوسائل التكنولوجيا وأساليب الميكنة الحديثة إلى نظام عمله الفترة المقبلة.

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مصراوي Masrawy

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