تفاصيل استئناف العمل بطريق الكباش (صور)

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بدأت وزارة الآثار، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، استئناف العمل بطريق الكباش الفرعوني، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، وذلك بعد توقف 7 سنوات.

قال علي الحناوي، مفتش بوزارة الآثار أحد العاملين بالمشروع، إن طريق الكباش يقع على مسافة 2200 متر، من إجمالي المساحة الكلية التي تبلغ مساحتها 2700 متر طولا و76 مترا عرضا.

وأضاف الحناوي أن الأعمال التي تجرى بطريق الكباش تتضمن، سحب المياه الجوفية التي تؤثر بالسلب على الآثار، وعمل أسوار خرسانية بداخلها أسوار بالطوب اللبن بجانبي الطريق، وتركيب أرضيات، بالإضافة إلى الكشف عن كباش أخرى، بجانب ترميم ما تم اكتشافه، وعمل إنارة للطريق.

أما عن المساحة المتبقية، والتي تقع بين الكنيسة الأرثوذكسية والسنترال القديم، فيتم دراستها، لما تحتويه من مباني وخطوط صرف صحي، يحتاج نقلها إلى تكلفة عالية.

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وأشار الحناوي إلى أن طريق الكباش يعد كتابا مفتوحا للأقصر، يحكي عن عدة عصور منذ العصر الفرعوني حتى الإسلامي، لافتًا إلى أنه أنشأ قبل 5 آلاف عام، ويحتوي على 1200 تمثال على شكل أبو الهول برأس كبش، واستخدم كطريق مقدس يمر فيه موكب الملك خلال مواسم الأعياد، حتى العصر البطلمي، وأهمل في العصر الروماني، حيث استخدم كطريق تجاري وصناعي، لما عثر عليه من شواهد.

وتابع أن الشواهد التي عثر عليها تدل على استخدام الرومان، مصنع ومعصرتي نبيذ، على شكل حوض كبير للعصر، ينتهي بمزراب، وحوض صغير موصل بأنبوب للخزان الأشبه بقبة في باطن الأرض، لتخمير النبيذ، و3 أفران فخار، لكنه أهمل في العصر البيزنطي، فكان البيزنطيين يضعون الطوب على ظهور التماثيل، كما استخدم في العصر الروماني.

وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال الأربع شهور القادمة، طبقا للجداول الزمنية المحددة للمشروع.













