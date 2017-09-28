تكريم مميش وموانئ بورسعيد والسخنة في اليوم البحري العالمي

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كرمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، بمناسبة اليوم البحري العالمي لعام ٢٠١٧، كأفضل شخصية لهذا العام في مجال النقل البحري، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت هذا العام تحت شعار "الربط بين السفن والموانئ والإنسان"، وذلك بمقر الأكاديمية بالإسكندرية.

وحصل ميناء شرق بورسعيد على أفضل وأعلى ميناء في تداول الحاويات على البحر المتوسط، وتسلم الجائزة اللواء أحمد رزق نيابة عن نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، كما حصل ميناء السخنة على أفضل ميناء كأعلى تداول في البحر الأحمر، وتسلم الجائزة اللواء بحري محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية.

حض الاحتفالية المهندس هشام عرفات وزير النقل، والفريق مهاب مميش، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، واللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء مجالس إدارات الموانئ البحرية، والشركات المختصة بصناعة النقل البحرى وعدد من الشخصيات العامة والمعنية بالنقل البحري في مصر.

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وصرح وزير النقل، بأن الاحتفال هذا العام تحت شعار "الربط بين السفن والموانئ والإنسان" له أهمية كبرى، فهو الحدث الأهم والأبرز عالميا لصناعة النقل البحري، وهو اليوم البحري العالمي لعام 2017، والذي يقام في مصر بالتوازي مع الاحتفالات التي تقام على مستوى العالم والمنظمة البحرية الدولية في هذا التوقيت من كل عام.

وأضاف عرفات، أن شعار هذا العام له دلالات واضحة تهدف لمساعدة الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ إستراتيجيات بحرية للاستثمار في نهج مشترك بما في ذلك تيسير النقل البحري والسلامة الملاحية، وحماية البيئة البحرية، والأمن البحري، بالإضافة إلى تشجيع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الآخرى والصناعة للعمل مع البلدان المتقدمة والبلدان النامية لتعزيز أفضل الممارسات وبناء الجسور بين الجهات الفاعلة المختلفة المشاركة في هذه المجالات.