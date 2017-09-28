التعليم: 20 ألف طالب تقدموا للالتحاق بالمدارس اليابانية حتى الآن

كتبت- ياسمين محمد:

قال عمرو مصطفى، مدير وحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، إن عدد المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية، وصل إلى 20 ألف طالب وطالبة، في ثاني أيام فتح باب التقديم.

وفتحت وزارة التعليم، باب التقديم الالكتروني لـ 8 مدارس مصرية يابانية، أمس الأربعاء، ولمدة أسبوع.

وذكر "مصطفى" في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه جاري استلام الـ8 مدارس التي أعلنت عنها الوزارة، من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفرشهم من قبل هيئة الأبنية التعليمية، بحد أقصى 10 أكتوبر المقبل.

وتقع المدارس في 7 محافظات هي: محافظة السويس (المصرية اليابانية بفيصل) - مرحلة التعليم الأساسي وتضم 11 فصلًا، محافظة القاهرة – المصرية اليابانية بالشروق (2) - مرحلة التعليم الأساسي – تضم 18 فصلًا، محافظة القاهرة – المصرية اليابانية القاهرة الجديدة – المرحلة التعليمية جميع المراحل – تضم 28 فصلًا ، ومحافظة الإسكندرية – المصرية اليابانية ببرج العرب (2) – المرحلة التعليمية جميع المراحل – وتضم فصلًا .

بالإضافة إلى محافظة المنوفية – المصرية اليابانية بشبين الكوم – المرحلة التعليمية: تعليم أساسي – تضم 11 فصلًا، محافظة بني سويف – المصرية اليابانية ببني سويف الجديدة – مرحلة التعليم الأ ساسي – تضم 22 فصلًا، محافظة أسيوط – المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة – جميع مراحل التعليم – تضم 14 فصلًا، ومحافظة المنيا – المصرية اليابانية بالمنيا – مرحلة التعليم أساسي – وتضم 11 فصلا.