بروتوكول بين الإنتاج الحربي والتموين لتوريد كاميرات مراقبة وأنظمة تحكم

كتب - مصطفى المنشاوي:

وقع الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور المهندس على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك بهدف قيام وزارة الإنتاج الحربي بتوفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تقوم بها وزارة التموين لصالح المواطنين.

وأكد "العصار"، أن وزارة الإنتاج الحربي لديها من المقومات الرأسمالية والخبرات والإمكانيات ما يمكنها من التعاون مع كافة مؤسسات الدولة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية للدولة من أجل تحقيق خطة الدولة للتنمية بالاعتماد على الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

وقال "العصار" في بيان اليوم الخميس، إنه وفقا لهذا البروتوكول ستقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تقوم بها وزارة التموين بأعلى جودة وبأسعار مناسبة والتي تشمل التدريب والتأهيل في المجالات المختلفة من خلال قطاع التدريب للإنتاج الحربي، وتوريد وتركيب كاميرات المراقبة وأجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير وأنظمة التحكم ومعدات الإطفاء وصيانة وحدات التوليد ولوحات التوزيع الكهربائية ومحطات وأنظمة الطاقة الشمسية وأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة وكذلك صيانة وإصلاح المعدات والآلات وتوريد قطع الغيار إلى جانب توفير المجازر والمخابز وثلاجات التجميد اللازمة للمنافذ التموينية.

كما تقوم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بموجب هذا البروتوكول بتنفيذ المشروعات الإنشائية وتقديم الاستشارات الهندسية للمشروعات التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ومن جانبه أعرب الدكتور على المصيلحي، عن ثقته التامة في وزارة الإنتاج الحربي لتميزها في تنفيذ المشروعات التي تقوم بها من حيث الدقة والجودة والسرعة في أداء عملها ، وأضاف أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في تطوير وميكنة وربط مكاتب التموين وإدارة منظومة التموين والخبز ومنظومة إدارة الموارد بالإضافة إلى ما يتم حاليا من أعمال تنفيذ تنقية قاعدة بيانات بطاقات التموين، إلى جانب العمل على المنظومات الخاصة بإصلاح الكروت الإلكترونية من خلال مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي.

وأكد "المصيلحي" أن هذا البروتوكول سيساهم بشكل كبير في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الدخلية لخلق أفضل الظروف الممكنة لحل مشاكل المواطنين وسرعة الانتهاء من منظومة البطاقات التموينية والخبز.

وأتفق الطرفان على أهمية أستمرار أعمال تشكيل اللجنة المشكلة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ الأنشطة المتفق عليها من خلال عقد اجتماعات دورية تناقش أهم النتائج التي تمت ومتابعه الأعمال الجاري تنفيذها حفاظا على العمل بدقة ووفقا لخطة واضحة وممنهجة.