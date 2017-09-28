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السيسي ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء ذكرى رحيل "عبد الناصر"

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مصراوي Masrawy

ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء ذكرى رحيل "عبد الناصر"

01:02 م الخميس 28 سبتمبر 2017

السيسي

كتب - مصطفى المنشاوي:

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الـ 47 لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وقام الفريق أول صدقي صبحي بوضع إكليل من الزهور على ضريح عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه.

وأكد وزير الدفاع أن تاريخ يفخر بالدور الذي حققتة ثورة يوليو من إنجازات حمل لواءها الرئيس عبد الناصر بالتكاتف مع رجال القوات المسلحة وأيدته جموع الشعب المصري، في حركة ثورية مباركة استهدفت الخلاص من الاستعمار والتبعية وبناء جيش وطني قوي من أبناء الوطن قادر علي حماية الوطن واستقراره.

وشدد "صبحي" أن الشعب المصري يصنع مرحلة جديدة بقياداته الحكيمة لمواصلة مسيرة الوطن الحضارية لبناء مجتمع مستقر وآمن ينعم علي أثره المصريين بالعزة والكرامة الوطنية.

حضر المراسم أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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