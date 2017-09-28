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مسؤولة كردية: قرار الحكومة العراقية بشأن مطارات كردستان غير عملي

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مصراوي Masrawy

مسؤولة كردية: قرار العراقية بشأن مطارات كردستان غير عملي

01:00 م الخميس 28 سبتمبر 2017

مسؤولة كردية: قرار الحكومة العراقية بشأن مطارات كردستان غير عملي

مطار أربيل الدولي

أربيل- (د ب أ):

أكدت مديرة مطار أربيل الدولي تالار فائق أن القرارات التي أصدرتها الحكومة العراقية بصدد تعليق الرحلات الجوية الى مطارات كردستان غير عملية.

وقالت تالار، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، إن مطالبات بغداد بتواجد موظفين تابعين للحكومة العراقية في المطارات وقيامهم بالتفتيش والتحقق من حركة الطيران من مطارات كردستان قرارات غير واقعية وغير عملية.

وأردفت "من الناحية القانونية فإن المطارات تتبع الحركة الجوية للحكومة العراقية لذا فباستطاعتها أن تمنع شركات الطيران المدنية من تسيير رحلاتها الى مطاري أربيل والسليمانية".

وأشارت إلى أن "مطارات كردستان التزمت في عملها بالتنسيق الكامل مع هيئة الطيران المدني العراقية والتزمت بتعليماتها".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طالب أول أمس الثلاثاء إدارة إقليم كردستان بتسليم إدارة الحدود والمطارات التي تقع تحت سيطرتها إلى الحكومة الاتحادية.

وطالبت سلطات الطيران المدني العراقية الشركات الأجنبية بتعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مطارات أربيل والسليمانية اعتبارا من غد الجمعة، وذلك في إطار التطورات التي أعقبت استفتاء استقلال الإقليم.

وأعلن عدد من الخطوط الجوية الإقليمية بالفعل تعليق رحلاتها للإقليم بناء على طلب السلطات الاتحادية العراقية.

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