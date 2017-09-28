إسرائيل تعلن إحباط مخطط لتنفيذ هجوم في باحة الحرم القدسي

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت السلطات في إسرائيل اليوم، الخميس، إحباط مخطط لتنفيذ هجوم في باحة الحرم القدسي واعتقال مواطنين عربيين.

ووفقا لجهاز الأمن الداخلي "شين بيت"، فقد تم اعتقال المشتبه بهما، 26 و 16 عاما، لتخطيطهما "لارتكاب اعتداء إرهابي بإطلاق النار في باحة الحرم القدسي".

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فقد قُدمت إلى المحكمة اليوم لائحة اتهام بحقهما ونُسب إليهما "التخطيط لارتكاب عملية إطلاق نار إرهابية في الحرم القدسي الشريف كالتي وقعت قبل حوالي شهرين ونصف الشهر".

كما يواجهان اتهامات "بدعم تنظيم داعش والتخطيط للسفر إلى سوريا بهدف الانضمام إلى صفوفه".

كما يُنسب إليهما "اتهامات بمساعدة العدو في أوقات الحرب والتخابر مع عميل أجنبي وارتكاب مخالفات سلاح".

وكانت إسرائيل قامت بعد الهجوم الذي وقع بباحة الحرم في يوليو الماضي، وأسفر عن مقتل ضابطين إسرائيليين، بوضع بوابات للكشف عن المعادن في مداخل الباحة، ما أعقبه اشتباكات عنيفة استمرت لأسبوعين بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل سيطرت على القدس الشرقية، حيث يقع الحرم القدسي، خلال حرب عام 1967، وقامت لاحقا بضمها، في خطوة لم يتم الاعتراف بها دوليا.