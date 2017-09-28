بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ميدان الشهداء
بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ميدان الشهداء
01:04 م الخميس 28 سبتمبر 2017
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إحالة ٤ من العاملين بإدارة الشهداء التعليمية بالمنوفية للتحقيق
بورسعيد - طارق الرفاعي:
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال تطوير ميدان الشهداء، للوقوف على ما انتهت إليه الأعمال حتى الآن.
ووجه "الغضبان"، خلال الجولة، بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في الأوقات المحددة، ووفقًا للتصميم المعدّ والذي يتماشى مع مكانة الميدان في وجدان الشعب البورسعيدي، والمرتبط في ذاكرتهم باستقبال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
وأشار المحافظ، إلى أنه من الميدان أيضا انطلقت شرارة ثورة ٣٠ يونيو، مؤكدًا على استمرار المحافظة في خطة تطوير الميادين العامة والحدائق.
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