إحالة ٤ من العاملين بإدارة الشهداء التعليمية بالمنوفية للتحقيق

المنوفية - مروة فاضل:

قرر الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، إحالة ٤ من العاملين بإدارة الشهداء، للشئون القانونية، لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال تفقده قسم التطوير التكنولوجي وحجرة التدريب بالشهداء، لمتابعة أداء العمل وكذلك قسم الوسائل التعليمية.

كما تفقد عمارة ٧ مدارس بإدارة الشهداء التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد.