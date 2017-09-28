إحالة ٤ من العاملين بإدارة الشهداء التعليمية بالمنوفية للتحقيق
إحالة ٤ من العاملين بإدارة الشهداء التعليمية بالمنوفية للتحقيق
01:01 م الخميس 28 سبتمبر 2017
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بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ميدان الشهداء
المنوفية - مروة فاضل:
قرر الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، إحالة ٤ من العاملين بإدارة الشهداء، للشئون القانونية، لتغيبهم عن العمل.
جاء ذلك خلال تفقده قسم التطوير التكنولوجي وحجرة التدريب بالشهداء، لمتابعة أداء العمل وكذلك قسم الوسائل التعليمية.
كما تفقد عمارة ٧ مدارس بإدارة الشهداء التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد.
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