محافظ أسوان يعتمد نتيجة الوظائف الإشرافية بالتربية والتعليم

أسوان- إيهاب عمران:

قال مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم في أسوان، إن اللواء مجدي حجازي محافظ الإقليم، اعتمد نتيجة الوظائف الإشرافية الشاغرة بالمديرية والتي سبق الإعلان عنها وإجراء مقابلاتها.

وأضاف أنه سلم النتيجة لزينب بسطاوي مدير إدارة الوظائف الإشرافية بالمديرية للبدء في إجراءات التنفيذ.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لجميع المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار وتمنى لهم التوفيق والسداد فى وظائفهم الجديدة.

ومن جانبها أكدت زينب بسطاوي أنها ستقوم بإرسال كشوف الأسماء التي اجتازت المسابقة من "مديرين مدارس - وكلاء مدارس" بجميع المراحل إلى الإدارات التعليمية لإصدار الأوامر التنفيذية الخاصة بهم، ويتولى كل مدير إدارة توزيع المرشحين حسب آلية التوزيع الموضوعة، أما بالنسبة للمرشحين لوظائف "مدير إدارة - وكيل إدارة - وظائف التوجيه المختلفة" سيتم إصدار الأوامر التنفيذية لهم من ديوان المديرية.