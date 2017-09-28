أخبار عاجلة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة -
انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الوظائف الإشرافية بالتربية والتعليم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الوظائف الإشرافية بالتربية والتعليم

12:59 م الخميس 28 سبتمبر 2017

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الوظائف الإشرافية بالتربية والتعليم

مختار شاهين وزينب بسطاوى

أسوان- إيهاب عمران:

قال مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم في أسوان، إن اللواء مجدي حجازي محافظ الإقليم، اعتمد نتيجة الوظائف الإشرافية الشاغرة بالمديرية والتي سبق الإعلان عنها وإجراء مقابلاتها.

وأضاف أنه سلم النتيجة لزينب بسطاوي مدير إدارة الوظائف الإشرافية بالمديرية للبدء في إجراءات التنفيذ.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لجميع المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار وتمنى لهم التوفيق والسداد فى وظائفهم الجديدة.

ومن جانبها أكدت زينب بسطاوي أنها ستقوم بإرسال كشوف الأسماء التي اجتازت المسابقة من "مديرين مدارس - وكلاء مدارس" بجميع المراحل إلى الإدارات التعليمية لإصدار الأوامر التنفيذية الخاصة بهم، ويتولى كل مدير إدارة توزيع المرشحين حسب آلية التوزيع الموضوعة، أما بالنسبة للمرشحين لوظائف "مدير إدارة - وكيل إدارة - وظائف التوجيه المختلفة" سيتم إصدار الأوامر التنفيذية لهم من ديوان المديرية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحالة ٤ من العاملين بإدارة الشهداء التعليمية بالمنوفية للتحقيق

    أخبار

  • بالصور- بعد نشر قصتها في "مصراوي".. محافظ أسوان يكرم "الأسطى هدية"

    أخبار

  • بالصور.. 1157 زائرا شاركوا في احتفالات أسوان باليوم العالمي للسياحة

    أخبار

  • قرار بمنع مجموعات التقوية بمدارس بورسعيد أيام الجمعة

    أخبار

إعلان

2a3c5de2ca.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا