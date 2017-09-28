غرق طفل إثر انقلاب قارب مهاجرين في بحر ايجة

أثينا - (د ب أ):

لقى طفل حتفه غرقا في جزيرة كاستيلوريزو في شرق بحر ايجة، وذلك عقب انقلاب قارب مهاجرين.

وذكرت إذاعة اليونان أنه يبدو أن الطفل، 9 أعوام، توفى نتيجة انخفاض درجة حرارته.

وكان القارب الذي يقل 26 مهاجرا قد انقلب بالقرب من جزيرة قبالة كاستيلوريزو.

وأنقذت قوات خفر السواحل خمسة أشخاص، وتمكن 20 من الناجين من الوصول للجزيرة بمفردهم.

ويشار إلى أن كاستيلوريزو تقع على بعد أقل من ثلاثة كيلومترات شرق الساحل التركي، وتعد مقصدا سياحيا خلال فصل الصيف.

وتعد اليونان البوابة لأوروبا بالنسبة لأكثر من مليون لاجئ ومهاجر يصلون من تركيا منذ عام 2015