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لأول مرة .. انتخاب مسيحي لرئاسة مجلس الشعب السوري

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مصراوي Masrawy

لأول مرة .. انتخاب مسيحي لرئاسة مجلس الشعب السوري

12:46 م الخميس 28 سبتمبر 2017

لأول مرة .. انتخاب مسيحي لرئاسة مجلس الشعب السوري

مجلس الشعب السوري

دمشق- (د ب أ):

انتخب مجلس الشعب السوري اليوم، الخميس، حمودة الصباغ رئيساً للمجلس بعد حصوله على 193 صوتا.

وقالت النائبة مها العجيلي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن " النائب حمودة الصباغ حصل على 193 صوتاً في حين حصل النائب احمد مرعي على 10 أصوات ".

ورئيس مجلس الشعب الجديد عضو في كتلة حزب البعث بالمجلس، وهو أول شخص مسيحي ينتخب لرئاسة المجلس في تاريخ سوريا .

وحمودة الصباغ مواطن سوري من مواليد محافظة الحسكة 1959 دخل مجلس الشعب أول مرة في انتخابات عام 2012، درس الحقوق وحاصل على إجازة جامعية ويشغل منصب رئيس مكتب الفلاحين القطري في القيادة القطرية لحزب البعث.

ويعتبر مجلس الشعب أو البرلمان الذي تأسس في ثلاثينيات القرن الماضي أقوى مؤسسة في سوريا، وأطلق عليه أسم مجلس الشعب في عام 1971 بعد تولي الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد السلطة في البلاد، ويبلغ عدد اعضائه 250، ويستحوذ حزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية على أكثر من 180 عضواً من إجمالي عدد الاعضاء .

وكان مجلس الشعب السوري أعفى هدية عباس من منصبها كأول امرأة رئيسة للمجلس في 21 يوليو الماضي بعد عملية احتجاج ضدها في إحدى جلسات نتيجة ما وصفها بتصرفات غير ديمقراطية.

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