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"الري" تنفذ حملة لإزالة الأقفاص السمكية بفرع رشيد

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مصراوي Masrawy

"الري" تنفذ حملة لإزالة الأقفاص السمكية بفرع رشيد

12:53 م الخميس 28 سبتمبر 2017

وزارة الزراعة

كتب – أحمد مسعد:

نظم قطاع تطوير وحماية نهر النيل على مدار يومين، حملة لإزالة الأقفاص السمكية المقامة على فرع رشيد.

وذكر بيان لوزارة الزراعة، اليوم الخميس، أن الحملة تركزت في نطاق مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، حيث تمكن القطاع من إزالة 37 قفصا سمكيا و12 نسيلة تمت زراعتها داخل المجرى المائي.

وقال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن طبيعة فرع رشيد من حيث اتساع السهل الفيضي وعمق المياه الضحل لا يساعد على زراعة هذه الأقفاص السمكية التي لا تستخدم في إنتاج أسماك صالحة كغذاء للإنسان، ولكن لصناعة الأعلاف، ولذلك فهي تعتمد على وسائل تغذية تتمثل في علائق غير صحية ومخلفات المجازر والصرف الصحي، ومن ثم تعتبر من أهم أسباب تلوث المياه بفرع رشيد الذي يخدم خمس من محافظات الدلتا.

من جانبه، أكد الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة مستمرة في إزالة أية أقفاص سمكية ستزرع على فرع رشيد حفاظا على نوعية المياه وصحة المواطنين، حيث يوجد العديد من مآخذ محطات مياه الشرب على الفرع وترجو الوزارة من المواطنين التعاون الكامل معها للمحافظة على نهر النيل من التلوث.

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