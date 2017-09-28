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وزير النقل: 90% من تجارة مصر عبر الموانئ

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مصراوي Masrawy

وزير النقل: 90% من تجارة تنقل عبر الموانئ

12:50 م الخميس 28 سبتمبر 2017

وزير النقل: 90% من تجارة مصر تنقل عبر الموانئ

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

كتب - عبد الله قدري:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن النقل البحري هو شريان الاقتصاد العالمي وأحد ركائز التنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم، ويعد أحد أهم الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم الخميس، خلال الاحتفال باليوم البحري العالمي والذي تستضيفه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحت عنوان "الربط بين الموانىء والسفن والإنسان".

وأضاف عرفات أن النقل البحري يلعب الدور الرئيسي والأساسي في تجارة مصر الدولية إذ يتم نقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر عبر الموانئ المصرية والتي تعد الحلقة الرئيسية فى سلسلة النقل المتعدد الوسائط بالإضافة إلى دوره الهام والحيوي فى عملية التنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير وتنمية مختلف قطاعات النقل وبصفة خاصة النقل البحري وذلك من خلال وضع وتنفيذ إستراتيجية مستقبلية للقطاع البحري اتساقاً مع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 والتي تستهدف رفع كفاءة المنظومة البحرية بكافة عناصرها وتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوى فى الناتج القومي.

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