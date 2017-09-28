الإعلان عن "طابع تذكاري" بمناسبة مؤتمر "سيناء ملتقى الأديان"

كتب - محمود مصطفى:

دشن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومحمد أبو زهرة نائب رئيس هيئة البريد، طابعا تذكاريا جديدا بمناسبة احتضان المحافظة مؤتمر "سيناء ملتقى الأديان السماوية".

تضمن الطابع التذكاري ملامح أهم العناصر السياحية الدينية في سيناء ومنها مسجدا وكنيسة وديرا في إشارة لالتقاء الأديان السماوية الثلاثة على أرض سيناء.

ويأتي الإعلان عن ذلك الطابع على هامش افتتاح أعمال مؤتمر "سيناء ملتقى الأديان السماوية"، حيث تضمن الحفل الافتتاحي عرض فيلم تسجيلي عن أهم المناطق السياحية الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية في سيناء لتشجيع السياحة إلى سيناء.