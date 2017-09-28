القوات الجوية تُدمر 10 سيارات محملة بأسلحة حاولت اختراق الحدود الغربية

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، أن القوات الجوية تمكنت من تدمير 10 سيارات دفع رباعي حاولت اختراق الحدود الغربية، محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة.

وقال المتحدث العسكري في بيان اليوم الخميس، إن القيادة العامة للقوات المسلحة أعطت الأوامر لإقلاع تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها، بناءً على معلومات تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية تستعد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وأسفرت العملية عن استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات حالياً بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية، حسبما ذكر المتحدث العسكري