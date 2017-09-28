10 أكتوبر.. محاكمة عمرو واكد بتهمة إتلاف سيارة مواطن

كتب -صابر المحلاوي:

أحال المستشار وائل الدرديري المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية الفنان عمرو واكد إلى محكمة الجنح في اتهامه بالأتلاف العمدي لسيارة مواطن .

وحددت محكمة جنح الدقي، جلسة 10 أكتوبر المقبل كأولى جلسات محاكمته.

وكانت أخلت نيابة الدقي، سبيل الفنان عمرو وأكد، بكفالة 5 آلاف جنيه، في اتهامه بتحطيم سيارة مواطن أثناء توقفها أمام منزله في الدقي.

وتسلمت نيابة الدقي، برئاسة المستشار عبد الله المهدي، وبإشراف المستشار وائل الدردري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، التحريات التي طلبتها النيابة من رجال البحث الجنائي بمباحث الجيزة حول الواقعة.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأفادت أن الفنان عندما عاد بسيارته لركنها أمام فيلته بشارع أحمد المليحي فوجئ بتوقف سيارة أخرى ما دفعه لرشقها بـ"الطوب"، وهشم الزجاج الأمامي لها والمرايات، وهو ما أثبتته معاينة ضابط شرطة من القسم، ومن خلال مناقشة عدد من سكان الشارع وشهود العيان.

واستمعت النيابة لأقوال الطالب مقدم البلاغ، والذي أفاد أنه كان جالسا على "كافيه" بالقرب من فيلا عمرو واكد وركن سيارته، وعندما عاد لاستقلالها فوجئ بتحطم زجاجها، وأخبره المتواجدون بالشارع أن "واكد" من فعل بها تلك التلفيات، واستمعت النيابة لأقوال اثنين من شهود العيان اللذين تصادف تواجدهما على الكافيه المواجه للفيلا، وقررا أنهما شاهدا "واكد" أثناء ارتكاب الواقعة. وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإخلاء سبيل الفنان بكفالة 5 آلاف جنيه.