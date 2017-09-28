تجديد حبس عضوين من حركة "اتحاد الجرابيع" لتحريضهما على التظاهر

كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الأول، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، اليوم الخميس، رفض استئناف كلٍ من إيناس إبراهيم، ومحمد محفوظ الشهير بـ"أجوجو"، وتجديد حبسهما 15 يوم ، بتهمة الانضمام لـ"اتحاد الجرابيع" ونشر مطبوعات للتحريض على التظاهر ضد الغلاء.

وكانت النيابة قد وجهت إليهم تهم التحريض على التظاهر، الانضمام لجماعة محظورة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وتلقى أموال لتنفيذ أعمال إرهابية وحيازة محررات ومطبوعات، والتحريض على تعطيل أحكام الدستور، وإثارة الشعب ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.