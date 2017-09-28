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الحبس عامين لـ 5 ساقطات لاتهامهم بممارسة الدعارة في العجوزة

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مصراوي Masrawy

الحبس عامين لـ 5 ساقطات لاتهامهم بممارسة الدعارة في العجوزة

12:53 م الخميس 28 سبتمبر 2017

الحبس عامين لـ 5 ساقطات لاتهامهم بممارسة الدعارة في العجوزة

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، اليوم الخميس، 5 ساقطات بالحبس عامين لاتهامهم بممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية في العجوزة.

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة في القضية رقم 20987 لعام 2017، عن ورود معلومات للدارة العامة لمباحث الآداب، مفادها قيام 5 فتيات بإدارة مسكن لممارسة الدعارة نظير مقابل بمنطقة العجوزة.

وأضافت التحقيقات أنه بتقنين الإجراءات تأكد صحة المعلومات الواردة، ومداهمة الشقة وضبط المتهمات.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت إحالة المتهمين الى المحاكمة.

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مصراوي Masrawy

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