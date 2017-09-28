تأجيل معارضة صاحب مدرسة لتعليم كرة القدم على حبسه لجلسة 2 أكتوبر
تأجيل معارضة صاحب مدرسة لتعليم كرة القدم على حبسه لجلسة 2 أكتوبر
12:49 م الخميس 28 سبتمبر 2017
مدرسة لتعليم كرة القدم
كتب -صابر المحلاوي:
أجلت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، اليوم الخميس، معارضة رجل الاعمال أحمد سويلم، على حبسه 9 سنوات ي 3 قضايا مختلفة، بإصدار شيكات بدون رصيد، لجلسة 2 من أكتوبر، لورود التقرير.
وكانت محكمة جنح العجوزة قد قضت في وقت سابق بالحبس 9 سنوات بموجب 3 سنوات في كل قضية، على رجل الأعمال في الدعاوى التي تحمل الأرقام( 7667، 9483،5037) لسنة 2017
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