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تأجيل معارضة صاحب مدرسة لتعليم كرة القدم على حبسه لجلسة 2 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل معارضة صاحب مدرسة لتعليم كرة القدم على حبسه لجلسة 2 أكتوبر

12:49 م الخميس 28 سبتمبر 2017

تأجيل معارضة صاحب مدرسة لتعليم كرة القدم على حبسه لجلسة 2 أكتوبر

مدرسة لتعليم كرة القدم

كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، اليوم الخميس، معارضة رجل الاعمال أحمد سويلم، على حبسه 9 سنوات ي 3 قضايا مختلفة، بإصدار شيكات بدون رصيد، لجلسة 2 من أكتوبر، لورود التقرير.

وكانت محكمة جنح العجوزة قد قضت في وقت سابق بالحبس 9 سنوات بموجب 3 سنوات في كل قضية، على رجل الأعمال في الدعاوى التي تحمل الأرقام( 7667، 9483،5037) لسنة 2017

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