تأجيل معارضة صاحب مدرسة لتعليم كرة القدم على حبسه لجلسة 2 أكتوبر

كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، اليوم الخميس، معارضة رجل الاعمال أحمد سويلم، على حبسه 9 سنوات ي 3 قضايا مختلفة، بإصدار شيكات بدون رصيد، لجلسة 2 من أكتوبر، لورود التقرير.

وكانت محكمة جنح العجوزة قد قضت في وقت سابق بالحبس 9 سنوات بموجب 3 سنوات في كل قضية، على رجل الأعمال في الدعاوى التي تحمل الأرقام( 7667، 9483،5037) لسنة 2017