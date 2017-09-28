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فرد أمن يقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية بالطالبية

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مصراوي Masrawy

فرد أمن يقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية بالطالبية

12:48 م الخميس 28 سبتمبر 2017

فرد أمن يقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية بالطالبية

كتب ـ علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على فرد أمن لاتهامه بقتله شقيقه بمنطقة الطالبية، إثر مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات عائلية.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا من مستشفى أم المصريين، بوصول "عمرو .م"، 27 سنة، بائع متجول، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، وبالانتقال والفحص وسؤال زوجته "دهب ج"،21 سنة، ربة منزل، قررت بحدوث مشادة كلامية بين زوجها وشقيقه "محمود .م"، 43 سنة، بسبب خلافات عائلية، قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين".

تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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