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الداخلية: ضبط 4 قضايا اتجار في المخدرات وتنفيذ 1279 حكمًا قضائيًا متنوعًا بدمياط

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مصراوي Masrawy

الداخلية: ضبط 4 قضايا اتجار في المخدرات وتنفيذ 1279 حكمًا قضائيًا متنوعًا بدمياط

12:41 م الخميس 28 سبتمبر 2017

الداخلية: ضبط 4 قضايا اتجار في المخدرات وتنفيذ 1279 حكمًا قضائيًا متنوعًا بدمياط

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بدمياط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، حملاته الأمنية بنطاق قريتي "البصارطة، أم الرضا" ويتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 4 قطع سلاح ناري و4 قضايا اتجار في المخدرات وتنفيذ 1279 حكما قضائيا متنوعًا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها –حصل مصراوي على نسخة منه-، اليوم الخميس، إنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في توجيه حملات أمنية مكبرة لاستهداف البؤر الإجرامية بشتى المحافظات لضبط العناصر الخطرة المشهور عنها الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، والمحكوم عليهم الهاربين، فقد أسفرت جهود الحملة الأمنية بنطاق قريتي ("البصارطة" دائرة مركز شرطة دمياط، "أم الرضا" دائرة مركز شرطة كفر البطيخ - بمديرية أمن دمياط) بالاشتراك مع قوات قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط وقوات الأمن المركزي خلال يوم 27 الجاري عن ضبط ( بندقية خرطوش، طبنجة، 2 فرد محلي الصنع، 15 طلقة نارية مختلفة الأعيرة)، وضبط (4) قضايا إتجار بالمخدرات ضبط خلالها (2,300 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، 100 جرام لمخدر الهيروين).

كما تم ضبط 6 متهمين بحوزة كلٍ منهم سلاح أبيض، و ضبط 4 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، و ضبط 3 مراقبين هاربين، وتنفيذ (1279) حكم قضائيًا متنوعًا.

وأضاف البيان، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين كلٍ منهم على حده، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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مصراوي Masrawy

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