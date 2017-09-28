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بالصور.. "مميش" شخصية العام بمؤتمر اليوم البحري العالمي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "مميش" شخصية العام بمؤتمر اليوم البحري العالمي

12:47 م الخميس 28 سبتمبر 2017

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الإسماعيلية - إنجي هيبة:

كرمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الخميس، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمناسبة اليوم البحري العالمي لعام ٢٠١٧ كأفضل شخصية لهذا العام في مجال النقل البحري، في الاحتفالية التي أقيمت هذا العام تحت شعار: "الربط بين السفن والموانئ والإنسان" وذلك بمقر الأكاديمية بالإسكندرية.

وخلال أحداث الحفل، حصل ميناء شرق بورسعيد على أفضل ميناء في تداول الحاويات على البحر المتوسط، وتسلم الجائزة اللواء أحمد رزق نيابة عن نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وحصل ميناء السخنة على أفضل ميناء كأعلى تداول في البحر الأحمر، وتسلم الجائزة اللواء بحري محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية.

بدأت الاحتفالية بحضور مهندس هشام عرفات وزير النقل، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق أسامة ربيع رئيس نائب رئيس هيئة قناة السويس، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، واللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء مجلس إدارة الموانئ البحرية، والشركات المختصة بصناعة النقل البحري ولفيف من الشخصيات العامة والمعنية بالنقل البحري في .

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