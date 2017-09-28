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بالصور.. المنيا تستعد لتنفيذ تجربة عملية لمواجهة السيول

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مصراوي Masrawy

بالصور.. المنيا تستعد لتنفيذ تجربة عملية لمواجهة السيول

12:41 م الخميس 28 سبتمبر 2017

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المنيا - ريمون الراوي:

أعلن عصام البديوي محافظ المنيا، أن المحافظة ستنفذ خلال يومي 3 و4 أكتوبر المقبل، تدريبا عمليا لكيفية مواجهة وإدارة الأزمة من خلال محاكاة فعلية لموقف طارئ ممثلا في تعرض المحافظة لسيول نتيجة هطول أمطار شديدة على سلسلة جبال البحر الأحمر، وذلك بمشاركة مديرية الأمن وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن اختيار المنيا جاء من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عقب النجاح والتميز الكبير الذي حققته المحافظة خلال التدريب العملي لكيفية مواجهة وإدارة الأزمة والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الماضي بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة.

وأضاف المحافظ خلال اجتماع عقده لبحث الاستعدادات الخاصة بتنفيذ التدريب، أن الهدف من التدريب التأكد من استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل حال حدوث سيول، وتدريب مديري ومندوبي الأجهزة المختلفة للتعاون في إزالة الآثار الناتجة عن السيول واتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين.

وأضاف أنه سيتم تسجيل وتوثيق التجربة من خلال إحدى الشركات ويتم عرضه من خلال مجلس الوزراء لإرسال رسالة طمأنة إلى المواطنين بان الدولة جادة في إدارة الأزمات وخاصة السيول ،لافتا إلى أن الكوارث الطبيعية من الصعب السيطرة عليها ولكن هناك إجراءات احترازية يجب إتباعها قبل وأثناء حدوث الأزمات للحفاظ على أرواح المواطنين ورفع الآثار الناتجة عن الأزمة .

وستقدم جميع المديريات والإدارات المشاركة الإجراءات التي يتم إتباعها لإدارة الأزمة، خاصة مديرية الري وإدارة المرور والحماية المدنية ومديرية الصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والإسكان والتربية والتعليم والتموين والطرق والكباري، وقطاع توزيع الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والري وإدارة الإعلام.

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