فحص حالات المسثمريين المتعثريين بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

طالب محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي، بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين في إطار خطة الدولة لزيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية، وأصدر المحافظ توجيهات لمسؤولي المنطقة الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول الجذرية لجميع المشكلات الموجودة بالمنطقة في أسرع وقت ممكن، وعمل خريطة ورسم كروكى للمنطقة الصناعية بجميع مشتملاتها خلال أسبوعين من الآن، كما كلف رئيس مركز ومدينة طامية بتنظيم وتطوير مدخل ومخرج المنطقة بالقرب من مصنع سيراميك الفراعنة بوصفها واجهة للمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم والذي عقد برئاسة محافظ الفيوم اليوم الخميس، وحضور مجلس إدارة المنطقة.

وقرر مجلس إدارة منطقة كوم أوشيم الصناعية تشكيل لجنة فنية تختص بدراسة المشروعات التي يتم تقديمها للحصول على أراضٍ جديدة بالمنطقة الصناعية، ومنع تقديم تسهيلات إدارية إلا بعد دفع المبالغ المتأخرة على المصانع، كما قرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة عقود المحال التجارية بالمنطقة، وتشكيل لجنة أخرى من الشئون القانونية بالمحافظة والشئون القانونية بالجهاز، ومندوب عن هيئة الاستثمار، تنعقد خلال أسبوع لفحص طلبات المستثمرين المتعثرين مادياً وعرض نتائج عمل اللجنة خلال أسبوعين لتحديد الموقف النهائى والإجراءات التى سيتم اتخاذها.