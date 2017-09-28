أخبار عاجلة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة -
انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

فحص حالات المسثمريين المتعثريين بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم بالفيوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فحص حالات المسثمريين المتعثريين بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم بالفيوم

12:36 م الخميس 28 سبتمبر 2017

فحص حالات المسثمريين المتعثريين بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم بالفيوم

اجتماع محافظ الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

طالب محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي، بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين في إطار خطة الدولة لزيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية، وأصدر المحافظ توجيهات لمسؤولي المنطقة الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول الجذرية لجميع المشكلات الموجودة بالمنطقة في أسرع وقت ممكن، وعمل خريطة ورسم كروكى للمنطقة الصناعية بجميع مشتملاتها خلال أسبوعين من الآن، كما كلف رئيس مركز ومدينة طامية بتنظيم وتطوير مدخل ومخرج المنطقة بالقرب من مصنع سيراميك الفراعنة بوصفها واجهة للمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم والذي عقد برئاسة محافظ الفيوم اليوم الخميس، وحضور مجلس إدارة المنطقة.

وقرر مجلس إدارة منطقة كوم أوشيم الصناعية تشكيل لجنة فنية تختص بدراسة المشروعات التي يتم تقديمها للحصول على أراضٍ جديدة بالمنطقة الصناعية، ومنع تقديم تسهيلات إدارية إلا بعد دفع المبالغ المتأخرة على المصانع، كما قرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة عقود المحال التجارية بالمنطقة، وتشكيل لجنة أخرى من الشئون القانونية بالمحافظة والشئون القانونية بالجهاز، ومندوب عن هيئة الاستثمار، تنعقد خلال أسبوع لفحص طلبات المستثمرين المتعثرين مادياً وعرض نتائج عمل اللجنة خلال أسبوعين لتحديد الموقف النهائى والإجراءات التى سيتم اتخاذها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الفيوم: مشروعات لمنظمة الفاو على أرض المحافظة

    أخبار

  • قرار بحظر نقل اللحم "البتلو" أقل من 130 كيلو خارج الفيوم

    أخبار

  • محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا مدارس" (صور)

    أخبار

  • إحالة 15 طبيبا وعاملا بوحدة صحية في الفيوم للتحقيق (صور)

    أخبار

إعلان

77b9a1a21f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا