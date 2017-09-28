التعاون بين الإنتاج الحربي والتموين لتنفيذ مشروعات تنمية

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وقع اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعلي المصيلحي وزير التموين، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك بهدف توفير وزارة الإنتاج الحربي، الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تقوم بها وزارة التموين لصالح المواطنين.

وقال العصار إن وزارة الإنتاج الحربي لديها من المقومات الرأسمالية والخبرات والإمكانيات ما يمكنها من التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، من أجل تحقيق خطة الدولة للتنمية، بالاعتماد على الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية، ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأضاف أنه وفقا للبروتوكول توفر وزارة الإنتاج الحربي الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تقوم بها وزارة التموين، بأعلى جودة وبأسعار مناسبة، كما تنفذ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، المشروعات الإنشائية وتقدم الاستشارات الهندسية للمشروعات التي تقوم بها وزارة التموين.

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من جانبه، ذدر المصيلحي أنه بموجب البروتوكول سيتم التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في تطوير وميكنة وربط مكاتب التموين وإدارة منظومة التموين والخبز ومنظومة إدارة الموارد، بالإضافة إلى ما يتم حاليا من أعمال تنفيذ تنقية قاعدة بيانات بطاقات التموين، بجانب العمل على المنظومات الخاصة بإصلاح الكروت الإلكترونية، من خلال مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي.

وتابع أن البروتوكول يساهم بشكل كبير في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الدخلية، لخلق أفضل الظروف الممكنة لحل مشاكل المواطنين، وسرعة الانتهاء من منظومة البطاقات التموينية والخبز.