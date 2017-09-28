احتجاز 6 مصابين بالتيفود في بني سويف.. والصحة: الوضع آمن

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احتجزت مستشفى حميات بنى سويف، اليوم الخميس، ٦ مواطنين بقريتى البرج ودنديل، بعد إصابتهم بحمى التيفود ما تسبب فى حالة من القلق لدى الأهالى خشية انتشار العدوى.

المصابون هم: "سكينة.م 30 سنة، وأنوار.ح 38 سنة، وعبد الرحمن.ح سنتين، وأمال.س 23 سنة، وهندية.ع، وثابت.ع 46 سنة"، وتم احتجازهم بمستشفى حميات بنى سويف.

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وقال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه تم أخذ عينات من المياه الموجودة بتلك المنازل، ورفع درجة الاستعداد إلى القصوى، مؤكدا أن الوضع بالمحافظة الآن آمن وتحت السيطرة، كما أن حالة المرضى مستقرة ولا تدعو للقلق وهم يتماثلون حاليا للشفاء.