أخبار عاجلة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة -
انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

احتجاز 6 مصابين بالتيفود في بني سويف.. والصحة: الوضع آمن

Google+ Print
احتجاز 6 مصابين بالتيفود في بني سويف.. والصحة: الوضع آمن احتجاز 6 مصابين بالتيفود في بني سويف.. والصحة: الوضع آمن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

احتجزت مستشفى حميات بنى سويف، اليوم الخميس، ٦ مواطنين بقريتى البرج ودنديل، بعد إصابتهم بحمى التيفود ما تسبب فى حالة من القلق لدى الأهالى خشية انتشار العدوى.

المصابون هم: "سكينة.م 30 سنة، وأنوار.ح 38 سنة، وعبد الرحمن.ح سنتين، وأمال.س 23 سنة، وهندية.ع، وثابت.ع 46 سنة"، وتم احتجازهم بمستشفى حميات بنى سويف.

شاهد أيضا

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه تم أخذ عينات من المياه الموجودة بتلك المنازل، ورفع درجة الاستعداد إلى القصوى، مؤكدا أن الوضع بالمحافظة الآن آمن وتحت السيطرة، كما أن حالة المرضى مستقرة ولا تدعو للقلق وهم يتماثلون حاليا للشفاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف