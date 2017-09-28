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المصري يسعى للهروب من كمين الجيش.. ودجلة يصطدم بسموحة في الدوري

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المصري يسعى للهروب من كمين الجيش.. ودجلة يصطدم بسموحة في الدوري المصري يسعى للهروب من كمين الجيش.. ودجلة يصطدم بسموحة في الدوري

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

تستكمل اليوم الخميس، مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بثلاث مباريات من العيار الثقيل، حيث يبحث كل فريق عن نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول المسابقة.

وترصد لكم «التحرير» مباريات اليوم الخميس، والذي سيشهد إقامة 3 مباريات بالمسابقة، تنطلق أولها في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

النصر × المقاولون العرب

يواجه فريق النصر نظيره المقاولون العرب، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، حيث يدخل النصر المباراة بنقطتين فقط في المركز الثالث عشر، بينما ذئاب الجبل في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

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طلائع الجيش × المصري

يواجه فريق طلائع الجيش نظيره المصري البورسعيدي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، حيث يدخل الجيش اللقاء برصيد 5 نقاط في المركز السابع، خلف الفريق البورسعيدي، الذي يمتلك 6 نقاط في المركز الخامس.

وادي دجلة × سموحة

تقام مباراة بين فريقي وادي دجلة وسموحة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تعد مواجهة صعبة للغاية على الفريقين، إذ يدخل وادي دجلة اللقاء بثلاث نقاط فقط في المركز الثاني عشر، بينما سموحة برصيد 5 نقاط في المركز السادس بالجدول.

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التحرير

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