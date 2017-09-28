عبد الفتاح: أبو ريدة وعد بزيادة عدد الحكام المصريين في القائمة الدولية

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قال عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة الحكام، إن الجبلاية ستطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميًا بزيادة عدد الحكام المصريين الدوليين، على أن يتضمن الخطاب ما يؤكد أن مصر تملك تاريخًا حافلًا من البطولات على صعيد المنتخبات والأندية.

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال تصريحاته اليوم الخميس، لبرنامج «استاد الهدف» الذي يقدمه وليد صلاح الدين، عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وعد بزيادة عدد الحكام المصريين في القائمة الدولية إلى 9، في الفترة المقبلة.