«التحرير» تكشف سبب أزمة صالح جمعة والبدري

التحرير

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اندلعت أزمة بين الثنائي حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصالح جمعة، لاعب القلعة الحمراء، على هامش المران الجماعي، الذي شهده ملعب المنزه التونسي، أمس الأربعاء، استعدادًا للنجم الساحلي.

ويلاقي الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي، يوم الأحد المقبل، الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة، على ملعب سوسة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلمت «التحرير» أن الأزمة بدأت بعد أن تدخل صالح جمعة، على زميله حسام عاشور، بشكل عنيف، في ركبة الأخير، الأمر الذي أدى إلى مغادرة قائد الأهلي المران الجماعي، برفقة طبيب القلعة الحمراء، مع زيادة الشكوك حول لاعب الأهلي من لحاقه مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وعنف المدير الفني للنادي الأهلي، «جمعة»، قائلًا له «في أيه يا صالح؟»، الأمر الذي لم يتقبله الأخير ليلوح بيده، قائلًا: «همشي في يناير ريح نفسك».

وبدأت الشكوك تحوم حول مصير اللاعب، حيث خرج عبد الرحمن مجدي، وكيل اللاعب ليكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر» قائلًا: «واحد من أهم اللاعبين اللي أنا وكيلهم، قد يكون خارج ناديه في أقرب فترة انتقالات بسبب معاملة مدربه».

يذكر أن صالح جمعة ينتهي عقده في عام 2020 المُقبل.