أخبار عاجلة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة -
انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«التحرير» تكشف سبب أزمة صالح جمعة والبدري

Google+ Print
«التحرير» تكشف سبب أزمة صالح جمعة والبدري «التحرير» تكشف سبب أزمة صالح جمعة والبدري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اندلعت أزمة بين الثنائي حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصالح جمعة، لاعب القلعة الحمراء، على هامش المران الجماعي، الذي شهده ملعب المنزه التونسي، أمس الأربعاء، استعدادًا للنجم الساحلي.

ويلاقي الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي، يوم الأحد المقبل، الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة، على ملعب سوسة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وعلمت «التحرير» أن الأزمة بدأت بعد أن تدخل صالح جمعة، على زميله حسام عاشور، بشكل عنيف، في ركبة الأخير، الأمر الذي أدى إلى مغادرة قائد الأهلي المران الجماعي، برفقة طبيب القلعة الحمراء، مع زيادة الشكوك حول لاعب الأهلي من لحاقه مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شاهد أيضا

وعنف المدير الفني للنادي الأهلي، «جمعة»، قائلًا له «في أيه يا صالح؟»، الأمر الذي لم يتقبله الأخير ليلوح بيده، قائلًا: «همشي في يناير ريح نفسك».

وبدأت الشكوك تحوم حول مصير اللاعب، حيث خرج عبد الرحمن مجدي، وكيل اللاعب ليكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر» قائلًا: «واحد من أهم اللاعبين اللي أنا وكيلهم، قد يكون خارج ناديه في أقرب فترة انتقالات بسبب معاملة مدربه».

يذكر أن صالح جمعة ينتهي عقده في عام 2020 المُقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف