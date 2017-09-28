تفاصيل ليلة القبض على حمادة السيد كابتن فريق أسوان

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مدربه: نشهد له بحسن أخلاقه والقبض علية أثر على مسيرة الفريق في الدوري

عضو مجلس إدارة نادي أسوان: علاقته بجار له ذو خلفية متطرفة قد تكون سببا في القبض عليه

كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف العام على كرة القدم، أن واقعة القبض على كابتن الفريق حمادة السيد، تمت عقب انتهاء المران الأساسي للفريق يوم الخميس الماضي، حيث استوقفته سيارة أمن، خارج النادي أثناء توجه اللاعب إلى سكنه الخاص بمنطقة أطلس بأسوان، وتم اقتياده إلى القاهرة لمباشرة التحقيق معه، فيما لم يتعرف على الاتهامات الموجه له.

وتابع «أمين»، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه على حد علمه، قد يكون واقعة القبض على حمادة السيد سببها العثور على رقم هاتفه الشخصي على هاتف جار له في بلدته بكفر الشيخ، منتمي إلى إحدى الجماعات التكفيرية.

ونفى «أمين»، أن يكون لاعب أسوان منتمي لهذا الفكر المتطرف، في ظل أنه كان يشتكى دائما للمقربين منه من سوء أخلاق جاره صاحب هذا الفكر، وأيضًا سوء تعامل جاره مع عائلته وأسرته في بلدته بكفر الشيخ، حتى أن زوجة اللاعب أكدت سوء أخلاق الجار وأن زوجها كان يتهرب منه، لدرجة أنه رفض قضاء عطلة عيد الأضحى مؤخرًا في بلدته، فيما طلب من والدته قضاء العيد معه داخل منزله بالقاهرة.

وذكر المشرف العام على الفريق، أن حمادة السيد، اشتكى خلال الشهرين الماضيين من تضيق ومراقبة الأمن الوطني له، حتى أنهم حاولوا استدعائه مرتين من قبل داخل بلدته بكفر الشيخ، إلا أن تواجد اللاعب مع الفريق بأسوان حال دون ذلك، كما أن اللاعب قبل أسبوع واحد من واقعة ضبطه، فاتح رئيس نادي أسون طالبًا بمساندته وإرسال بطاقته الشخصية للأمن الوطني للكشف عنها للتاكيد على موقفه من وجود أي ملاحقات أمنية له من عدمة.

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وأوضح عضو مجلس إدارة أسوان، أن زوجة اللاعب أكدت أن الأمن الوطني كان يراقب حمادة السيد منذ 4 سنوات، وأنه لم يوجه له أي اتهامات بشكل فعلي، حيث أنها أبدت استغرابها من واقعة القبض عليه.

وقال «أمين» إن نادي أسوان يولى اهتمامًا خاصًا بقضية اللاعب حمادة السيد، وإنه أجرى العديد من الاتصالات بمسئوليين بارزين في الدولة واتحاد كرة القدم، وأعضاء من مجلس النواب للتدخل لإخلاء سبيل اللاعب في ظل علمهم ببراءته من أي اتهام قد وجه له، كما أن النادي سيباشر التحقيق مع اللاعب في النيابة بالقاهرة يوم الإثنين المقبل.

من جهته أثنى الكابتن عادل عبد الحميد، الشهير بعادل لحمة، المدير الفني لفريق أسوان، على أخلاق لاعب وكابتن فريق أسوان حمادة السيد، مضيفًا أن اللاعب ليس لدية أي انتماء سياسي لجماعات متطرفة أو تكفيرية مثل «داعش» أوغيرها، كما أنه لم يكن له ميول إخوانية، أو أيه أفكار متطرفة، حيث أن اللاعب كان لا يعرف طريق في النادي إلى كرة القدم.

وأكد المدير الفني لفريق أسوان، أن حمادة السيد لاعب كبير وصاحب اسم معروف في كرة القدم المصرية منذ تواجده في صفوف المقاولون العرب، قبل انتقالة إلى أسوان، كما أنه يستحوذ على حب واحترام الجميع، منذ انتقالة إلى فريق أسوان قبل 5 سنوات من الآن ساهم خلالها في الدفاع عن فريقة والصعود به إلى دوري الأضواء والشهرة لمدة موسمين متتاليين قبل هبوطه هذا العام.

وذكر «لحمة» أن غياب لاعبه حمادة السيد عن المشاركة مع الفريق، تسبب في الخسارة الثانية أمام تليفونات بني سويف باستاد أسون يوم السبت الماضي، ضمن منافسات دوري الممتاز (ب) لمجموعة الصعيد، معتبرًا أن الفريق كان يمر بحالة نفسية سيئة للغاية باعتبار أن حمادة السيد كابتن الفريق، وأن غيابة أثر بشكل كبير على نتيجة المباراة، وتوقع" لحمة" إخلاء سبيل حمادة السيد، نظرا لعدم وجود اتهامات أمنية صريحة تطاله.

من جهته أكد مصدر أمني مسئول بأسوان أن اللاعب حمادة السيد، القى القبض علية ليلة الخميس الماضي، من خلال مأمورية تابعة للأمن الوطني من القاهرة، حيث تم اصطحاب اللاعب إلى القاهرة لمباشرة التحقيق، فيما لم يحدد المصدر الأمني الاتهامات الموجة إلى اللاعب، معتبرًا أن واقعة إلقاء القبض عليه سياسيًا وليست جنائية.