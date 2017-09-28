إحباط اختراق الحدود الغربية.. وتدمير 10 سيارات محملة بالذخائر

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أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية الغربية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها، وذلك في إطال جهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة، وبناءً على معلومات تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية تستعد للتسلل إلى داخل الحدود، باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الإتجاه الاستراتيجي الغربي.

وأسفرت العملية عن استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، كما تلاحق القوات وضبطت عناصر إجرامية واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

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يأتي ذلك مع استمرار القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما، لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.