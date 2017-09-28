بالصور.. سور مبنى ديوان محافظة المنيا يتزين بـ20 لوحة فنية للشباب

المنيا - ريمون الراوي:

تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، معرض "نظرة فن من الصعيد" والذي تنظمه مجموعة من الشباب والطلاب بمختلف المراحل العمرية، وأقيم على السور الرئيسي للديوان العام للمحافظة.

أشاد المحافظ بالأعمال الفنية المعروضة والتي تبرز مواهب وقدرات المشاركين في مجال الفنون التشكيلية، والتصوير الفوتوغرافي، مشيرًا إلى أنه يمثل حافزا مشجعا لكل طالب يهوى الفن ويريد أن يصقل من موهبته.

وقالت نورهان مصيلحي، أحد القائمين على التنظيم، إن المعرض ضم أكثر من 20 مشتركا بأكثر من 60 لوحة، مشيرة إلى أن الهدف من المعرض رعاية الموهوبين من الطلاب بمختلف أعمارهم، لتشجيعهم ورفع الروح المعنوية لديهم للاستمرار وتقديم أفضل الأعمال الفنية.