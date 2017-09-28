بالصور.. سور مبنى ديوان محافظة المنيا يتزين بـ20 لوحة فنية للشباب
بالصور.. سور مبنى ديوان محافظة المنيا يتزين بـ20 لوحة فنية للشباب
12:34 م الخميس 28 سبتمبر 2017
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية يتفقد مدارس إدارة شرق شبرا
المنيا - ريمون الراوي:
تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، معرض "نظرة فن من الصعيد" والذي تنظمه مجموعة من الشباب والطلاب بمختلف المراحل العمرية، وأقيم على السور الرئيسي للديوان العام للمحافظة.
أشاد المحافظ بالأعمال الفنية المعروضة والتي تبرز مواهب وقدرات المشاركين في مجال الفنون التشكيلية، والتصوير الفوتوغرافي، مشيرًا إلى أنه يمثل حافزا مشجعا لكل طالب يهوى الفن ويريد أن يصقل من موهبته.
وقالت نورهان مصيلحي، أحد القائمين على التنظيم، إن المعرض ضم أكثر من 20 مشتركا بأكثر من 60 لوحة، مشيرة إلى أن الهدف من المعرض رعاية الموهوبين من الطلاب بمختلف أعمارهم، لتشجيعهم ورفع الروح المعنوية لديهم للاستمرار وتقديم أفضل الأعمال الفنية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تحرير 88 قضية تموينية لمخابز بني مزار بالمنيا
-
المنطقة الأزهرية بالمنيا: وصول 70% من كتب المعاهد
-
12 جنيها لكيلو الصفيح و2.5 للبلاستيك.. الموافقة على مشروع لإعادة التدوير
-
حبس شخصين متهمين بحيازتة أسلحة وذخيرة بالمنيا
إعلان
إعلان