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بالصور.. سور مبنى ديوان محافظة المنيا يتزين بـ20 لوحة فنية للشباب

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مصراوي Masrawy

بالصور.. سور مبنى ديوان محافظة المنيا يتزين بـ20 لوحة فنية للشباب

12:34 م الخميس 28 سبتمبر 2017

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وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية يتفقد مدارس إدارة شرق شبرا الخيمة

الألبوم التالى

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية يتفقد مدارس إدارة شرق شبرا

المنيا - ريمون الراوي:

تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، معرض "نظرة فن من الصعيد" والذي تنظمه مجموعة من الشباب والطلاب بمختلف المراحل العمرية، وأقيم على السور الرئيسي للديوان العام للمحافظة.

أشاد المحافظ بالأعمال الفنية المعروضة والتي تبرز مواهب وقدرات المشاركين في مجال الفنون التشكيلية، والتصوير الفوتوغرافي، مشيرًا إلى أنه يمثل حافزا مشجعا لكل طالب يهوى الفن ويريد أن يصقل من موهبته.

وقالت نورهان مصيلحي، أحد القائمين على التنظيم، إن المعرض ضم أكثر من 20 مشتركا بأكثر من 60 لوحة، مشيرة إلى أن الهدف من المعرض رعاية الموهوبين من الطلاب بمختلف أعمارهم، لتشجيعهم ورفع الروح المعنوية لديهم للاستمرار وتقديم أفضل الأعمال الفنية.

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