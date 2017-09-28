السيطرة على حريق قبل امتداده لمخزن أسطوانات بوتاجاز بأسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

شهد مركز الفتح بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، اشتعال النيران في عدد من أشجار النخيل والنباتات على الجانب الغربي من ترعة السنط بمنطقة كوبري كرم، وتم إخماد النيران قبل امتدادها لمخزن أسطوانات الملاصق للترعة.

وكانت المهندسة نبيلة على محمود، رئيس مركز ومدينة الفتح ، تلقت إشارة باشتعال النيران بالجانب الغربي من ترعة السنط، ووجهت علي عطا أحمد، مساعد رئيس مركز ومدينة الفتح، بالتوجه لمكان الواقعة واستدعاء رؤساء الوحدات المحلية بالمركز، نظرا لوجود مخزن أسطوانات بوتاجاز، وتم الدفع بسيارات الحملة الميكانيكية بالتسيق مع قوات الدفاع المدني.

وتم السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية ولم يمتد الحريق إلى أسلاك الكهرباء المارة بجوار الطريق.