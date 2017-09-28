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‏‫ضبط طن لحوم فاسدة في الجيزة وسوهاج قبل بيعه للمواطنين

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مصراوي Masrawy

‏‫ضبط طن لحوم فاسدة في الجيزة وسوهاج قبل بيعه للمواطنين

12:30 م الخميس 28 سبتمبر 2017

‏‫ضبط طن لحوم فاسدة في الجيزة وسوهاج قبل بيعه للمواطنين

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

داهمت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية، ٣ محال لبيع اللحوم في سوهاج والجيزة، وتمكنت من ضبط طن غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كانت معلومات وردت إلى اللواء أنور سعيد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، مفادها قيام 3 محال غير مرخصة لتجارة اللحوم الكائن بالجيزة وسوهاج، يقومان بحيازة وتجميع كميات من السلع الغذائية "اللحوم" المعبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لطرحها للبيع للجمهور مدخلين بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومعرضين صحتهم وحياتهم للخطر، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة ترافقها لجان من مفتشى الطب البيطري (إدارة التفتيش على اللحوم) ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة بمداهمة المحال المتحرى عنها.

وأسفرت عن ضبطهم وكمية قدرها 925 كجم سلع غذائية "مقطعات لحوم" معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قدمت اللجان المرافقة للمأمورية تقريرا فنيا يفيد بأن المضبوطات بدون أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وفى حالة سيولة تامة، تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وأوصت اللجنة بإعدامها.

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