أخبار عاجلة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة -
انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الري: تأثير بناء سد النهضة لم يظهر حتى الآن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الري: تأثير بناء سد النهضة لم يظهر حتى الآن

12:27 م الخميس 28 سبتمبر 2017

وزير الري: تأثير بناء سد النهضة لم يظهر حتى الآن

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية

بيروت - أ ش أ:

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ضرورة التوافق بين دول حوض النيل " وإثيوبيا والسودان"، على طريقة تشغيل وملء سد النهضة الاثيوبي حتى يتم التخفيف من آثاره على مصر.

وقال عبد العاطي في تصريحات له اليوم، "إن تأثير بناء سد النهضة في إثيوبيا لم يظهر بعد على مصر لأن تدفق المياه إلى مصر ما زال مثل الأعوام الماضية ولم يتم حتى الآن بدء ملء السد ولكن من المحتمل أن يتم بدء ملء جزء من السد العام المقبل".

وأضاف: "أنه يمكن التقليل من تأثير بناء السد على مصر في حال وجود توافق بين مصر واثيوبيا والسودان على أسلوب الملء والتشغيل والادارة أثناء الفيضان وأثناء الجفاف عندها سيكون مثل كافة السدود التي تم إنشاؤها بتوافق بين الدول وليس لها أي مشاكل".

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خبير: إثيوبيا لا زالت تُراوغ في ملف سد النهضة

    أخبار

  • وزير الري يلتقي وفد البنك الدولي لعرض خطة 2050

    أخبار

  • وفد مصري يغادر للسودان لتحريك الخلاف الفني في مفاوضات سد النهضة

    أخبار

  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الري مقترحات تطوير المجاري المائية

    أخبار

إعلان

dedb8d675c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل