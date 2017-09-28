وزير الري: تأثير بناء سد النهضة لم يظهر حتى الآن

بيروت - أ ش أ:

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ضرورة التوافق بين دول حوض النيل "مصر وإثيوبيا والسودان"، على طريقة تشغيل وملء سد النهضة الاثيوبي حتى يتم التخفيف من آثاره على مصر.

وقال عبد العاطي في تصريحات له اليوم، "إن تأثير بناء سد النهضة في إثيوبيا لم يظهر بعد على مصر لأن تدفق المياه إلى مصر ما زال مثل الأعوام الماضية ولم يتم حتى الآن بدء ملء السد ولكن من المحتمل أن يتم بدء ملء جزء من السد العام المقبل".

وأضاف: "أنه يمكن التقليل من تأثير بناء السد على مصر في حال وجود توافق بين مصر واثيوبيا والسودان على أسلوب الملء والتشغيل والادارة أثناء الفيضان وأثناء الجفاف عندها سيكون مثل كافة السدود التي تم إنشاؤها بتوافق بين الدول وليس لها أي مشاكل".