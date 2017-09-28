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أسطورة بايرن ميونخ يفتح النار على أنشيلوتي

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أسطورة بايرن ميونخ يفتح النار على أنشيلوتي أسطورة بايرن ميونخ يفتح النار على أنشيلوتي

التحرير

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فتح أسطورة بايرن ميونخ الألماني، أوليفر كان، النار على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق البافاري، بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي مساء أمس، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وقال «كان» في تصريحات غاضبة لشبكة "Zdf" الألمانية: "لعبنا ضد سان جيرمان دون أي خطة على الإطلاق وخاصة حينما نخسر الكرة، فلم أكن أعرف حقا ما الذي أخبرهم به أنشيلوتي في اللقاء، سان جيرمان كان يتمكن من القيام بـ20 أو 25 تمريرة عند استلام لاعبيه الكرة، وكنا لا نستطيع القيام بأي شيء، وتشعر أن كل لاعب يقوم بما يحلو له دون وجود خطة حقيقية".

وأردف أسطورة بايرن ميونخ: "الهزيمة كانت سيئة للغاية مع وجود تخبط وعشوائية غير مفهومة رغم أن هجمات باريس كانت متشابهة ولكننا لم نتمكن من إيقافهم، ولم نكن نستطيع استعادة الكرة منهم".

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وسجل داني ألفيس وإدينسون كافاني ونيمار دا سيلفا أهداف فوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونيخ ليحتل صدارة المجموعة، بينما بقى النادي البافاري في المركز الثاني بالتساوي في النقاط مع سيلتك الأسكتلندي.

وعلق أنشيلوتي على الهزيمة بقوله عقب المباراة "استقبال هدف في أول دقائق أجبرنا على الخروج للهجوم، سيطرنا بعد ذلك وسنحت لنا فرصًا، ولكننا افتقدنا للتوازن ومنحنا الفريق المنافس العديد من الهجمات المرتدة".

وأتم أنشيلوتي: "مهاجمو بي إس جي، لاسيما الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، يتميزون بالخطورة الشديدة، ومع وجود مساحات بات من الصعب السيطرة على الأمور، وكنا نريد الاستحواذ على الكرة، ولكني لا أعتقد أنهم غيروا من خططهم بالتواجد خلف الكرة، الهدف غير كل شيء، خرجنا للهجوم والمنافس استغل الهجمات المرتدة تماما".

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