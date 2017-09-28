توريس: تشيلسي لديهم أحد أفضل المهاجمين في أوروبا

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قال فرناندو توريس، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني إنّه تحدث مع ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، حينما كان لاعبًا في ريال مدريد، حول إمكانية انضمام اللاعب إلى البلوز، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نقلتها صحيفة «مترو» البريطانية، اليوم الخميس.

وكان قد عاد تشيلسي من ملعب "متروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني، بـ3 نقاط ثمينة، إثر فوزه المثير مساء أمس الأربعاء، على مضيفه الروخيبلانكوس بنتيجة 2-1، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف توريس: "تحدثت مع موراتا قبل انضمامه لتشيلسي وقلت له إني سأكون دائمًا جاهزًا لأي نصائح أو أمور قد تساعده على التأقلم مع البلوز، وبالنظر إلى البداية القوية التي يقدمها اللاعب، لا أرى أي ضروة لتقديم النصيحة له، إنّه أضحى الآن في مستوى جيد للغاية ويسجل الكثير من الأهداف".

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وأردف مهاجم أتلتيكو مدريد: "تشيلسي لديهم أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، وأنا واثق من قدرته على الفوز بالبطولات مع النادي اللندني".

يذكر أن توريس سبق وأن لعب لصفوف تشيلسي في الفترة من 2011 حتى 2015 وحقق معهم دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".