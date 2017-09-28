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فابريجاس يتحدث عن تأقلم موراتا ورحيل كوستا

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فابريجاس يتحدث عن تأقلم موراتا ورحيل كوستا فابريجاس يتحدث عن تأقلم موراتا ورحيل كوستا

التحرير

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علق الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب خط وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، على فوز البلوز أمس الأربعاء، أمام أتلتيكو مدريد (2-1)، على ملعب واندا متروبوليتانو، في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنَّ فريقه لعب المباراة "بطريقة مختلفة وجيدة للغاية".

وأوضح فابريجاس، في تصريحات صحفية أمس عقب المباراة: "عززنا منتصف الملعب، ولعبنا بـ3 لاعبين في هذا الخط، والحقيقة أنَّ الأمور صارت على ما يرام لا أقول إنَّها كانت مثالية، لكن المباراة كانت متكاملة من أول لآخر دقيقة".

وأردف لاعب خط وسط نادي تشيلسي: "اللعبة التي منحت هدف الفوز الذي سجله البلجيكي ميشي باتشواي بآخر دقيقة من المباراة تشكل جزءًا من الإستراتيجية المعتادة للفريق الذي يفضل التمرير القصير للكرات لتعزيز الهجوم عن توجيه كرات طويلة لداخل المنطقة لمحاولة تسجيلها".

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وتحدث فابريجاس عن مواطنه وزميله بالفريق ألفارو موراتا، وتأقلمه مع البلوز وتسجيله لهدف التعادل أمس، وكذلك عن رحيل دييجو كوستا، وعودته لأتلتيكو، قائلآ: "كانت تربطني علاقة خاصة بدييجو كوستا. كنا نلعب سويا لسنوات وأتفاهم أنا وألفارو (موراتا) جيدًا للغاية الحقيقة، وخضنا حتى الآن معًا مباريات قليلة، لكن الأمور ستتحسن بالتأكيد".

يذكر أن تشيلسي بقيادة أنطونيو كونتي، يتصدر المجموعة الثالثة بـ6 نقاط، بفارق نقطتين أمام روما الوصيف، فيما يحتل أتلتيكو مدريد، المركز الثالث بنقطة يليه كارباكا الأذري بلا نقاط.

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التحرير

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