«اليوروباليج»| ميلان في مهمة سهلة.. ورحلة شاقة لآرسنال ببيلاروسيا

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يخوض العملاق الإيطالي إي سي ميلان، مهمة سهلة على أرضه عندما يستقبل اليوم الخميس، رييكا الكرواتي، فيما يزور آرسنال الإنجليزي بيلاروسيا للمرة الأولى في رحلة شاقة تجمعه بباتي بوريسوف، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات من الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

ويشكل ميلان وآرسنال محط الاهتمام في الدوري الأوروبي لهذا الموسم، كونهما اعتادا على خوض دوري الأبطال، لكنهما سيكتفيان هذا الموسم باللعب أيام الخميس (وهي المخصصة لبطولة يوروبا ليج، عكس الثلاثاء والأربعاء لبطولة التشامبيونزليج).

لكن إذا كانت مشاركة آرسنال في المسابقة القارية "الرديفة" خطوة للوراء بالنسبة لفريق المدرب الفرنسي أرسين فينجر الذي كان متواجدًا في دوري الأبطال لـ19 موسمًا على التوالي وتحديداً منذ 1998-1999، فإن وجود ميلان في هذه المسابقة يعتبر تقدما رغم تاريخه العريق وألقابه الـ7 في دوري الأبطال.

وغاب ميلان عن المشاركة القارية منذ موسم 2013-2014 حين انتهى مشواره في الدور الثاني لدوري الأبطال على يد أتلتيكو مدريد الإسباني، إلا أنه تمكن الموسم الماضي بقيادة المهاجم الدولي السابق فينتشنزو مونتيلا من احتلال المركز السادس في الدوري المحلي وخوض الدورين التمهيدي والفاصل من "يوروبا ليج" للوصول الى دور المجموعات.

وترتدي "يوروبا ليج" أهمية مضاعفة لأنها تحول بطلها المشاركة في دوري الأبطال الموسم التالي، على غرار ما حصل مع مانشستر يونايتد الذي فشل في التأهل إلى دوري الأبطال من خلال الدوري الإنجليزي الممتاز (حل سادسًا) لكنه حجز مكانه في المسابقة الأهم بفضل إحرازه اللقب على حساب أياكس الهولندي.

وتبدو الطريق ممهدة أمام عملاق ميلانو لبلوغ الدور الثاني في أول مشاركه له في المسابقة منذ موسم 2008-2009 (كانت كأس الاتحاد الأوروبي في حينها)، لاسيما بعد الفوز الكبير الذي حققه خارج ملعبه أمام اوستريا فيينا النمساوي 5-1 بفضل ثلاثية للاعبه الجديد البرتغالي اندريه سيلفا.

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وتضم مجموعته الرابعة ايك اثينا اليوناني الذي سيسعى الى تحقيق فوزه الثاني على حساب ضيفه اوستريا فيينا، بعد أن استهل مشواره بالفوز على رييكا خارج قواعده 2-1، علما أنه انتقل الى هذه المسابقة بعد خروجه من الدور التمهيدي الثالث لدوري ابطال اوروبا على يد سسكا موسكو الروسي.

وفي المجموعة الثامنة، يأمل أرسنال تأكيد بدايته القوية في المسابقة التي شارك فيها للمرة الأخيرة خلال موسم 1999-2000 حين انتقل اليها من دوري الأبطال نتيجة إنهائه دور المجموعات في المركز الثالث، لكن المهمة لن تكون سهلة في زيارته الأولى إلى بيلاروسيا.

وسيتحمل لاعبو أرسنال مشقة السفر لمسافة 2000 كلم من أجل أن يحلوا ضيوفًا على باتي بوريسوف الذي لم يذق طعم الهزيمة في مبارياته القارية السبع الأخيرة على أرضه.

وسيخوض فريق المدرب الفرنسي أرسين فينجر ثلاث مباريات في غضون سبعة أيام، كونه تواجه الاثنين مع وست بروميتش البيون في البريميرليج، وفاز 2-0 بفضل ثنائية الوافد الجديد الفرنسي الكسندر لاكازيت، ثم يلتقي الأحد في المرحلة السابعة مع ضيفه برايتون.

من جانبه يسعى إيفرتون إلى تعويض الخسارة المذلة أمام أتلانتا الإيطالي 0-3 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، عندما يستضيف ابولون القبرصي الذي أجبر ليون الفرنسي على التعادل 1-1 في مباراته الأولى.

وفي المجموعة الحادية عشرة، يعول نيس الفرنسي على تألق مهاجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي الذي سجل الجمعة ضد انجيه هدفه الخامس في أربع مباريات، وذلك عندما يستضيف فيتيس ارنهم الهولندي الذي خسر مباراته الأولى على أرضه أمام لاتسيو الإيطالي (2-3).