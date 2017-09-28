هشام عرفات: 90% من تجارة مصر تنقل عبر المواني

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شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل الاحتفال باليوم البحرى العالمى والذي يقام هذا العام تحت شعار "الربط بين السفن والمواني والإنسان" وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وقال الدكتور هشام عرفات إن الاحتفال هذا العام تحت شعار "الربط بين السفن والمواني والإنسان" له أهمية كبيرة، حيث إنه الحدث الأهم والأبرز عالميا لصناعة النقل البحري، وهو اليوم البحري العالمي لعام 2017، والذي يقام اليوم في مصر بالتوازي مع الاحتفالات التى تقام على مستوى العالم والمنظمة البحرية الدولية فى هذا التوقيت من كل عام، مشيرا إلى أن شعار هذا العام له دلالات واضحة تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ استراتيجيات بحرية للاستثمار فى نهج مشترك بما فى ذلك تيسير النقل البحرى والسلامة الملاحية، وحماية البيئة البحرية، والأمن البحرى، بالإضافة إلى تشجيع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى والصناعة للعمل مع البلدان المتقدمة والبلدان النامية لتعزيز أفضل الممارسات وبناء الجسور بين الجهات الفاعلة المختلفة المشاركة فى هذه المجالات؛ مضيفا أن الاحتفال يهدف إلى تحسين التعاون بين سلطات المواني والشحن البحرى وإقامة شراكة أوثق بين القطاعين ورفع مستوى العالمية والمعايير، ووضع معايير لسلامة وأمن وكفاءة المواني وسلطات الدولة الساحلية، وتوحيد إجراءات المواني من خلال وضع إرشادات أفضل.

وأشار عرفات إلى أن النقل البحري هو شريان الاقتصاد العالمي، وإحدى ركائز التنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم، لافتا إلى أن النقل البحري يعتبر إحدى أهم الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، فالنقل البحري يلعب الدور الرئيسي والأساسي في تجارة مصر الدولية، حيث يتم نقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر عبر المواني المصرية، والتى تعد الحلقة الرئيسية فى سلسلة النقل المتعدد الوسائط، بالإضافة إلى دوره الهام والحيوي فى عملية التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الوزارة تولى اهتماما بالغا بتطوير وتنمية مختلف قطاعات النقل وبصفة خاصة النقل البحري، حيث إن المواني البحرية المصرية تلعب دورا كبيرا في نمو الاقتصاد القومي، نظرا لارتباطها بالتجارة الخارجية، حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، وذلك من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية مستقبلية للقطاع البحري، اتساقا مع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، والتي تستهدف رفع كفاءة المنظومة البحرية بكل عناصرها، وتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوى فى الناتج القومي.

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وأضاف وزير النقل أن المواني البحرية المصرية تعد إحدى أهم الركائز الأساسية للمنظومة البحرية، فإننا نعمل على التطوير الشامل للبنية التحتية والفوقية للمواني للدخول فى نطاق المواني المضيفة للقيمة لتصبح مواني لوجيستية والخروج عن نطاق الوظائف التقليدية للمواني لتصبح مواني محورية جاذبة للخطوط الملاحية، وكذلك مضاعفة طاقة المواني البحرية لمقابلة حجم التجارة الدولية واستكمال الربط بشبكة الطرق البرية والسكك الحديدية لاستكمال نجاح المنظومة.

وأشار الوزير إلى أن إحدى أهم أولويات وزارة النقل، تطوير وتعظيم حجم الأسطول البحري لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية علي السفن المصرية بالتوازى مع إجراء التعديلات اللازمة بالحزمة التشريعية الحاكمة لصناعة النقل البحري لتذليل المعوقات، ورفع كفاءة العنصر البشري الذى يعد الدعامة الأساسية لنجاح المنظومة.

وحضر الحفل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، واللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحري ورؤساء مجلس إدارة المواني البحرية والشركات المختصة بصناعة النقل البحرى ولفيف من الشخصيات العامة والمعنية بالنقل البحري في مصر.

جدير بالذكر أن اليوم البحرى يعتبر يوما رسميا للأمم المتحدة يقام سنويا بهدف التركيز على أهمية النقل البحرى والأنشطة البحرية، وتسليط الضوء على المساهمة الكبيرة للمنظمة البحرية الدولية والدول الأعضاء فى الجهود العالمية لتحسين سلامة الشحن وأمنه وكفاءته وحماية البيئة البحرية.