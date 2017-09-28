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الشرطة العراقية تقتل انتحاريين من داعش في الأنبار

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مصراوي Masrawy

الشرطة العراقية تقتل انتحاريين من داعش في الأنبار

12:22 م الخميس 28 سبتمبر 2017

الشرطة العراقية تقتل انتحاريين من داعش في الأنبار

الشرطة العراقية تقتل انتحاريين

بغداد (أ ش أ)
أعلن مدير أفواج طوارئ شرطة الأنبار العميد الركن خالد الدليمي، اليوم الخميس مقتل انتحاريين من "داعش" في محيط الرمادي على يد الشرطة.

وقال الدليمي - في تصريح لقناة (السومرية) - " إن قوة من الفوج الثالث طوارئ شرطة الأنبار تمكنت من قتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا كان مختبأ في منطقة الـ 7 كيلو غرب الرمادي".

وأضاف أن قوة من الفوج الثامن طوارئ شرطة الأنبار تمكنت من قتل انتحاري آخر يرتدي حزاما ناسفا كان مختبأ في أحد المنازل بمنطقة الطاش جنوبي الرمادي.

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر قتلت أمس أكثر من 25 عنصرا من داعش تسللوا إلى مناطق محيطة بمدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار.

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