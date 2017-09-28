التعليم تُعلن موعد فتح باب القبول بمدارس النيل المصرية

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب القبول بمدارس النيل المصرية بمرحلة رياض الأطفال (KG1) للعام الدراسي 2017/2018، ابتداءً من اليوم وحتى الخميس 5 أكتوبر المقبل، وذلك بالمدارس الآتية؛ مدرسة السادات بمحافظة المنوفية، ومدرسة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ومدرسة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط .

وقال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التعليم، إنه يتم تلقي طلبات التقديم في مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بكل محافظة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مشيرا إلى أن كل مديرية ستحدد مواعيد امتحانات القبول، ومواعيد المقابلة الشخصية لأولياء الأمور، ولن يلتفت للطلبات المُقدمة بعد المواعيد المحددة، مؤكدا أن فرص جميع الطلبات المقدمة خلال الفترة المحددة متساوية.

وأشار خيري إلى أن شروط الالتحاق تتمثل في: أن يكون الطالب حاملًا للجنسية المصرية، وأن يكون سنة لا يقل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرًا و29 يوما في أول أكتوبر من العام الدراسي 2017/2018، بالإضافة إلى أنه يجب ألا يعاني الطالب من الإعاقات النفسية والذهنية وغيرها من الإعاقات البدنية التي تحتاج إلى وضع خاص.

جدير بالذكر أن مدارس النيل الدولية، توفر نموذجًا تعليميًا متطورًا ومتميزًا، تعتمد في دراستها على أساليب البحث العلمي، ومواكبة التقدم الهائل فى العلوم والمعارف، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء بالتوسع في مدارس النيل.